Спікер Джонсон просуватиме допомогу Ізраїлю, підтримка України не визначена

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Наразі незрозуміло, чи буде допомога включати варіанти підтримки України і Тайваню, які багато демократів вважають за необхідне схвалити разом з допомогою Ізраїлю.

В ефірі Fox News Джонсон нагадав про попередні невдачі республіканців у Палаті представників щодо схвалення надання допомоги Ізраїлю і сказав, що "ми спробуємо ще раз цього тижня".

"Деталі цього пакету зараз складаються разом. Ми розглядаємо варіанти і всі додаткові питання", – додав він.

Відповідаючи на запитання ведучої про допомогу Україні, Джонсон зазначив: "Ми надішлемо наш пакет – ми складемо щось разом і надішлемо його до Сенату". Він не уточнив, чи буде пакет об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Кілька голів комітетів, які підтримують Джонсона, заявили в недільних інтерв'ю, що вони очікують швидкого голосування щодо допомоги Україні.

"Я маю переконання, що це питання буде винесено на розгляд. Я віддаю перевагу цьому тижню", – сказав голова Комітету у закордонних справах Майкл Маккол, додавши, що планує поговорити з Джонсоном у неділю ввечері.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що він очікує голосування щодо допомоги Україні цього тижня, "і я очікую, що вона буде прийнята".

Жорсткі консерватори застерегли Джонсона від включення фінансування України до будь-якого пакету допомоги Ізраїлю.

"Конгрес повинен чітко заявити: жодні дії Ірану чи Ізраїлю не повинні бути підставою для голосування за пакет допомоги Україні, якого домагається Сенат", – написав у соціальних мережах представник Республіканської партії Уоррен Девідсон.

У п'ятницю Джонсон обговорював підтримку України з потенційним кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

