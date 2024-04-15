Спикер Джонсон будет продвигать помощь Израилю, поддержка Украины не определена

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попытается еще раз" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Пока непонятно, будет ли помощь включать варианты поддержки Украины и Тайваня, которые многие демократы считают необходимым одобрить вместе с помощью Израилю.

В эфире Fox News Джонсон напомнил о предыдущих неудачах республиканцев в Палате представителей по одобрению предоставления помощи Израилю и сказал, что "мы попробуем еще раз на этой неделе".

"Детали этого пакета сейчас складываются вместе. Мы рассматриваем варианты и все дополнительные вопросы", – добавил он.

Отвечая на вопрос ведущей о помощи Украине, Джонсон отметил: "Мы направим наш пакет – мы составим что-то вместе и направим его в Сенат". Он не уточнил, будет ли пакет объединен с помощью Израилю, и будет ли проголосован на этой неделе.

Несколько глав комитетов, которые поддерживают Джонсона, заявили в воскресных интервью, что они ожидают быстрого голосования по помощи Украине.

"Я убежден, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение. Я предпочитаю эту неделю", – сказал председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, добавив, что планирует поговорить с Джонсоном в воскресенье вечером.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил, что он ожидает голосования по помощи Украине на этой неделе, "и я ожидаю, что она будет принята".

Жесткие консерваторы предостерегли Джонсона от включения финансирования Украины в любой пакет помощи Израилю.

"Конгресс должен четко заявить: никакие действия Ирана или Израиля не должны быть основанием для голосования за пакет помощи Украине, которого добивается Сенат", – написал в социальных сетях представитель Республиканской партии Уоррен Дэвидсон.

В пятницу Джонсон обсуждал поддержку Украины с потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.