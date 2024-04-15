США офіційно назвали кількість перехоплених дронів і ракет під час удару Ірану по Ізраїлю

Сили США на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменш" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування збройних сил США.

В пізні години 13 квітня та на початку доби 14 квітня сили CENTCOM за підтримки есмінців, що входять до Європейського командування армії США, знищили понад 80 іранських ударних безпілотників та щонайменш шість балістичних ракет, які запустили по території Ізраїлю з Ірану і Ємену.

Частину ударних засобів, які збирались запускати з території Ємену, що контролюється проіранськими бойовиками-хуситами, уразили ще перед пуском. Так знищили одну балістичну ракету разом з пусковою установкою та сім ударних дронів.

У командуванні додали, що зберігають готовність і далі допомагати Ізраїлю захищатися від атак Ірану.

Спершу неофіційно повідомляли, що американські сили знищили понад 70 повітряних цілей.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що низка держав, зокрема, США, Британія, Франція і Йорданія, допомогли збити частину повітряних цілей, запущених Іраном і проіранськими силами під час атаки в ніч на 14 квітня.

США, Британія і Йордан офіційно підтвердили, що брали участь у збитті ракет і безпілотників.

Також після атаки Ірану у Сенаті США заявили про консенсус для швидкого схвалення допомоги Україні та Ізраїлю.