Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони, що летіли на Ізраїль

Президент Емманюель Макрон підтвердив у понеділок, що Париж брав участь у припиненні нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними, перехоплюючи безпілотники – Франція зробила це на прохання Йорданії.

Про це Макрон сказав у понеділок в інтерв’ю RMC і BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, Тегеран відповів непропорційним чином на напад на його консульство в Дамаску, який стався першого квітня.

Макрон підтвердив, що французькі літаки допомогли відбити іранське порушення повітряного простору Йорданії, коли іранські дрони летіли йорданським повітряним простором, прямуючи до Ізраїлю.

"Вже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом… Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми змусили наші літаки злетіти і ми перехопили те, що мали перехопити", – сказав Макрон.

Президент Франції висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв "зробити все можливе, щоб уникнути спалаху".

Він оголосив про свої плани провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За словами Макрона, його мета – "переконати Ізраїль, що йому слід відповідати не ескалацією, а радше ізоляцією Ірану" за допомогою санкцій і посилення контролю над ядерними операціями Тегерана.

Нагадаємо, літаки Королівських ВПС Великої Британії збили "кілька" ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Сили США на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили щонайменше шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.