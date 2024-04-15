Макрон объяснил, почему Франция перехватывала дроны, летевшие на Израиль

Президент Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник, что Париж участвовал в отражении атаки Ирана на Израиль в минувшие выходные, перехватывая беспилотники – Франция сделала это по просьбе Иордании.

Об этом Макрон сказал в понедельник в интервью RMC и BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона, Тегеран ответил непропорциональным образом на нападение на его консульство в Дамаске, которое произошло первого апреля.

Макрон подтвердил, что французские самолеты помогли отразить иранское нарушение воздушного пространства Иордании, когда иранские дроны летели по иорданскому воздушному пространству, направляясь в Израиль.

"Уже несколько лет у нас есть авиабаза в Иордании для борьбы с терроризмом... Воздушное пространство Иордании было нарушено. Мы заставили наши самолеты взлететь и мы перехватили то, что должны были перехватить", – сказал Макрон.

Президент Франции выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и пообещал "сделать все возможное, чтобы избежать вспышки".

Он объявил о своих планах провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Макрона, его цель – "убедить Израиль, что ему следует отвечать не эскалацией, а скорее изоляцией Ирана" с помощью санкций и усиления контроля над ядерными операциями Тегерана.

Напомним, самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Силы США на Ближнем Востоке во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили по меньшей мере шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.