Італія скликала екстрене засідання безпекових структур через атаку Ірану проти Ізраїлю

В Італії на понеділок запланована серія екстрених засідань у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю, що сталася в ніч з 13 на 14 квітня.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі скликав на понеділок зустріч комітету з національного порядку та громадської безпеки, на якому будуть присутні очільники силових та розвідувальних відомств.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто виступлять з доповідями на спільному засіданні комітетів із закордонних справ обох палат парламенту Італії.

Італійська влада, за інформацією ЗМІ, оновила перелік місць, які потенційно можуть стати місцем терактів і посилено охороняються.

Перед цим у неділю прем’єрка Джорджія Мелоні головувала на засіданні Групи семи, за підсумками якого лідери засудили атаку Ірану проти Ізраїлю і закликали до дій задля стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв "зробити все", щоб запобігти ескалації на Близькому Сході.

