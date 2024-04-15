Італія скликала екстрене засідання безпекових структур через атаку Ірану проти Ізраїлю
В Італії на понеділок запланована серія екстрених засідань у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю, що сталася в ніч з 13 на 14 квітня.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі скликав на понеділок зустріч комітету з національного порядку та громадської безпеки, на якому будуть присутні очільники силових та розвідувальних відомств.
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто виступлять з доповідями на спільному засіданні комітетів із закордонних справ обох палат парламенту Італії.
Італійська влада, за інформацією ЗМІ, оновила перелік місць, які потенційно можуть стати місцем терактів і посилено охороняються.
Перед цим у неділю прем’єрка Джорджія Мелоні головувала на засіданні Групи семи, за підсумками якого лідери засудили атаку Ірану проти Ізраїлю і закликали до дій задля стабілізації ситуації на Близькому Сході.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв "зробити все", щоб запобігти ескалації на Близькому Сході.