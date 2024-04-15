Италия созвала экстренное заседание структур безопасности из-за атаки Ирана против Израиля

В Италии на понедельник запланирована серия экстренных заседаний в связи с атакой Ирана против Израиля, произошедшей в ночь с 13 на 14 апреля.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози созвал на понедельник встречу комитета по национальному порядку и общественной безопасности, на котором будут присутствовать руководители силовых и разведывательных ведомств.

Министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто выступят с докладами на совместном заседании комитетов по иностранным делам обеих палат парламента Италии.

Итальянские власти, по информации СМИ, обновили перечень мест, которые потенциально могут стать местом терактов и усиленно охраняются.

Перед этим в воскресенье премьер Джорджия Мелони председательствовала на заседании Группы семи, по итогам которого лидеры осудили атаку Ирана против Израиля и призвали к действиям для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "сделать все", чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.