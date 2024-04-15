Глава Єврокомісії просить Палату представників США нарешті "зібратись" і допомогти Україні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Конгресу США із закликом проголосувати за допомогу Україні, щоб не завдати шкоди всьому НАТО.

Про це вона розповіла в інтерв'ю RND, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн сказала, що Конгрес після місяців затримки повинен ухвалити це рішення.

"Зараз я дуже чітко закликаю Палату представників США зібратись і нарешті дозволити прийняти пакет допомоги Україні, який блокувався місяцями. Україна заслуговує на підтримку всіх вільних країн світу", – сказала фон дер Ляєн.

Вона переконана, що більшість американських законодавців дивляться на речі так само, як європейці, і зрештою проголосують за пакет допомоги Києву.

"Вони знають: допомога, запропонована президентом Джо Байденом, зараз надзвичайно нагальна. Продовження її блокування завдало б шкоди не лише Україні, а й Атлантичному альянсу в цілому. Автократії світу уважно спостерігають, чи виступають демократичні держави проти цього питання чи ні. Ми повинні надіслати правильний сигнал", – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус", що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану.

Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.