Глава Еврокомиссии просит Палату представителей США наконец "собраться" и помочь Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обратилась в Конгресс США с призывом проголосовать за помощь Украине, чтобы не нанести вред всему НАТО.

Об этом она рассказала в интервью RND, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляен сказала, что Конгресс после месяцев задержки должен принять это решение.

"Сейчас я очень четко призываю Палату представителей США собраться и, наконец, разрешить принять пакет помощи Украине, который блокировался месяцами. Украина заслуживает поддержки всех свободных стран мира", – сказала фон дер Ляен.

Она убеждена, что большинство американских законодателей смотрят на вещи так же, как европейцы, и в конце концов проголосуют за пакет помощи Киеву.

"Они знают: помощь, предложенная президентом Джо Байденом, сейчас чрезвычайно неотложна. Продолжение ее блокирования нанесло бы вред не только Украине, но и Атлантическому альянсу в целом. Автократии мира внимательно наблюдают, выступают ли демократические государства против этого вопроса или нет. Мы должны прислать правильный сигнал", – отметила фон дер Ляен.

Напомним, лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус", что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попробует снова" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана.

Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израиля и будет ли проголосован на этой неделе.