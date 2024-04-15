У Німеччині заговорили про закриття ісламського центру у Гамбурзі через його зв’язки з Іраном

Низка німецьких політиків закликали ініціювати закриття Ісламського центру у Гамбурзі (IZH), який вже перебуває під наглядом через його зв’язки з іранською владою.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ісламський центр у Гамбурзі перебуває під наглядом Федерального офісу захисту Конституції через зв’язки з іранською владою. Після атаки Ірану проти Ізраїлю в ніч на 14 квітня низка політиків порушили питання про його подальшу діяльність.

Заступник голови "Зелених" у Бундестагу Константин фон Нольц заявив, що після останніх подій центр варто закрити, оскільки він протягом останніх років не дистанціювався від екстремістських сил.

"Я очікую, що будуть негайно застосовані усі конституційні інструменти для того, щоби остаточно заборонити IZH та припинити його діяльність", – заявив політик.

Речник з питань зовнішньої політики фракції Християнсько-демократичного союзу Юрген Хард також висловився за швидке закриття організації. Партія вже неодноразово виступала з таким закликом.

"Ми як держава не можемо просто мовчки спостерігати, як вороги свободи відкрито діють поміж нас і зловживають нами як платформою для своєї діяльності. Ця наївність має нарешті закінчитися", – заявив він.

МВС Німеччини фактично вже розглядає питання щодо закриття IZH як такого, що діє "проти конституційного ладу та ідеї міжнародного порозуміння".

Органи безпеки перевіряють підозри про те, що IZH підтримує діяльність проіранського угруповання "Хезболла", що діє на території Лівану.

У листопаді 2023 року федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини провело масштабний рейд проти IZH та пов’язаних організацій, влаштувавши обшуки у десятках місць.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв "зробити все", щоб запобігти ескалації на Близькому Сході.

За інформацією ЗМІ, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на широкомасштабну атаку з використанням ракет і безпілотників проти Ізраїлю минулими вихідними.