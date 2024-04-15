В Германии заговорили о закрытии исламского центра в Гамбурге из-за его связей с Ираном

Ряд немецких политиков призвали инициировать закрытие Исламского центра в Гамбурге (IZH), который уже находится под наблюдением из-за его связей с иранскими властями.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Исламский центр в Гамбурге находится под наблюдением Федерального офиса защиты Конституции из-за связей с иранскими властями. После атаки Ирана против Израиля в ночь на 14 апреля ряд политиков подняли вопрос о его дальнейшей деятельности.

Заместитель председателя "Зеленых" в Бундестаге Константин фон Нольц заявил, что после последних событий центр стоит закрыть, поскольку он за последние годы не дистанцировался от экстремистских сил.

"Я ожидаю, что будут немедленно задействованы все конституционные инструменты, чтобы окончательно запретить IZH и прекратить его деятельность", – заявил политик.

Представитель по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического союза Юрген Хард также высказался за быстрое закрытие организации. Партия уже неоднократно выступала с таким призывом.

"Мы как государство не можем просто молча наблюдать, как враги свободы открыто действуют среди нас и злоупотребляют нами как платформой для своей деятельности. Эта наивность должна наконец закончиться", – заявил он.

МВД Германии фактически уже рассматривает вопрос о закрытии IZH как действующий "против конституционного строя и идеи международного взаимопонимания".

Органы безопасности проверяют подозрения о том, что IZH поддерживает деятельность проиранской группировки "Хезболла", действующей на территории Ливана.

В ноябре 2023 года федеральное министерство внутренних дел Германии провело масштабный рейд против IZH и связанных организаций, устроив обыски в десятках мест.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "сделать все", чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на широкомасштабную атаку с использованием ракет и беспилотников против Израиля в минувшие выходные.