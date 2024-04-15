Конгрес США розгляне закон щодо заборони імпорту нафти з Ірану до Китаю

Палата представників Конгресу США у понеділок розглядатиме закон, спрямований на протидію купівлі Китаєм іранської нафти, в межах пакета проєктів, винесених у відповідь на удар Ірану по Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Цей законопроєкт від 2023 року розширює вторинні санкції проти Ірану на всі транзакції між китайськими фінансовими установами та іранськими банками, що перебувають під санкціями, які використовують для закупівлі нафти й нафтопродуктів.

Він також вимагає від Сполучених Штатів щорічно визначати, чи брали участь китайські фінансові установи в діях, що підпадають під дію санкцій.

Законопроєкт є одним із кількох щодо Ірану, які планують розглянути в понеділок за прискореною процедурою, що зазвичай використовують для швидкого ухвалення законів, які мають двопартійну підтримку.

Близько 80% іранського експорту нафти, що становить приблизно 1,5 млн барелів на день, надходить на незалежні нафтопереробні заводи в Китаї, зазначають у законопроєкті.

Раніше повідомляли, що в ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на широкомасштабну атаку з використанням ракет і безпілотників проти Ізраїлю минулими вихідними.

Як відомо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран та проіранські сили у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами. Майже всі їх збили військові Ізраїлю та союзників.

У Тегерані натякнули, що вважають свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.

Президент США Джо Байден, схоже, переконував прем’єр-міністра Ізраїлю утриматися від відплати Ірану та попередив, що Штати не будуть надавати підтримки у цих діях.

Водночас Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.