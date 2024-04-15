Конгресс США рассмотрит закон о запрете импорта нефти из Ирана в Китай

Палата представителей Конгресса США в понедельник будет рассматривать закон, направленный на противодействие покупке Китаем иранской нефти, в рамках пакета проектов, внесенных в ответ на удар Ирана по Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Этот законопроект от 2023 года расширяет вторичные санкции против Ирана на все транзакции между китайскими финансовыми учреждениями и иранскими банками, находящимися под санкциями, которые используют для закупки нефти и нефтепродуктов.

Он также требует от Соединенных Штатов ежегодно определять, участвовали ли китайские финансовые учреждения в действиях, подпадающих под действие санкций.

Законопроект является одним из нескольких по Ирану, которые планируют рассмотреть в понедельник по ускоренной процедуре, обычно используемой для быстрого принятия законов, имеющих двухпартийную поддержку.

Около 80% иранского экспорта нефти, что составляет примерно 1,5 млн баррелей в день, поступает на независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, отмечается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на широкомасштабную атаку с использованием ракет и беспилотников против Израиля в минувшие выходные.

Как известно, в ночь с 13 на 14 апреля Иран и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами. Почти все их сбили военные Израиля и союзников.

В Тегеране намекнули, что считают свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.

Президент США Джо Байден, похоже, убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержки в этих действиях.

В то же время Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.