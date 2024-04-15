Прем’єр Греції: Ми не готові давати Україні F-16

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечив повідомлення про наміри його країни передати Україні свої винищувачі F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи підтримку Грецією України в повномасштабній війні з Росією, Міцотакіс заявив, що "ми не готові дарувати Україні літаки F-16".

"Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Однак підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення", – додав він.

Грецький прем’єр нагадав, що Афіни мають "історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні", але "рішуче виступають проти кремлівського режиму".

Міцотакіс відмовився уточнювати деталі військової допомоги Києву, але наголосив, що Греція надала "значну кількість 155-мм снарядів" і "постійно шукає шляхи подальшого посилення нашої військової підтримки".

"Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити потужне стримування. Ми повинні бути пильними через нашого сусіда (Туреччину. – Ред.)", – пояснив він.

Нагадаємо, Греція у серпні 2023 року долучилась до коаліції винищувачів із підготовки українських льотчиків до F-16.

ЗМІ на початку цього року стверджували, що грецька влада розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.