Премьер Греции: Мы не готовы давать Украине F-16

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг сообщения о намерениях его страны передать Украине свои истребители F-16.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Комментируя поддержку Грецией Украины в полномасштабной войне с Россией, Мицотакис заявил, что "мы не готовы дарить Украине самолеты F-16".

"Такая информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности. Однако подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Мы приняли это решение в самом начале вторжения", – добавил он.

Греческий премьер напомнил, что Афины имеют "исторически сильные связи с Россией, культурные, религиозные", но "решительно выступают против кремлевского режима".

Мицотакис отказался уточнять детали военной помощи Киеву, но подчеркнул, что Греция предоставила "значительное количество 155-мм снарядов" и "постоянно ищет пути дальнейшего усиления военной поддержки".

"Но я еще раз подчеркну, что у нас есть беспокойство относительно нашей собственной безопасности. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы поставки в Украину не уменьшили нашу способность обеспечить мощное сдерживание. Мы должны быть бдительными из-за нашего соседа (Турции. – Ред.)", – пояснил он.

Напомним, Греция в августе 2023 года присоединилась к коалиции истребителей по подготовке украинских летчиков к F-16.

СМИ в начале этого года утверждали, что греческие власти распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.