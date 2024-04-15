Італія готова приєднатись до санкцій від G7 проти ворогів Ізраїлю

Італія, яка наразі головує в "Групі семи", готова до запровадження нових санкцій проти осіб, що причетні до нападів на Ізраїль, який вихідними зазнав іранської повітряної атаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За словами глави МЗС, нові санкції потребують підтримки всієї G7, до якої входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція та Японія. Він також припустив, що будь-які нові заходи будуть спрямовані проти окремих осіб, а не країн.

"Якщо нам потрібно мати більше санкцій проти осіб, які явно виступають проти Ізраїлю, підтримують, наприклад, тероризм, ХАМАС, це можливо зробити. Але ми повинні бути дуже серйозними та працювати усі разом", – сказав Таяні.

Міністр назвав іранську атаку "великою помилкою" Тегерана, але "позитивною" для Ізраїлю, оскільки вона показала ефективність його протиповітряної оборони, що збила більшість дронів та ракет за допомогою США, Великої Британії, Франції та Йорданії.

Очільник зовнішньополітичного відомства Італії мав телефонну розмову зі своїм іранським колегою перед атакою, щоб закликати Тегеран до обережності.

"Для нас важливо захистити італійських солдатів, які діють у цьому районі під егідою ООН", – пояснив він, додавши, що бойовики-хусити в Ємені, яких підтримує Іран, мають припинити напади на кораблі в Червоному морі, яке є життєво важливим для світової торгівлі.

Раніше повідомляли, що в Італії на понеділок запланована серія екстрених засідань у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю, що сталася в ніч з 13 на 14 квітня.

Перед цим у неділю прем’єрка Італії Джорджія Мелоні головувала на засіданні "Групи семи", за підсумками якого лідери засудили атаку Ірану проти Ізраїлю і закликали до дій задля стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.