Италия готова присоединиться к санкциям G7 против врагов Израиля

Италия, председательствующая сейчас в "Группе семи", готова к введению новых санкций против лиц, причастных к нападениям на Израиль, который в выходные подвергся иранской воздушной атаке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам главы МИД, новые санкции нуждаются в поддержке всей G7, в которую входят Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция и Япония. Он также предположил, что любые новые меры будут направлены против отдельных лиц, а не стран.

"Если нам нужно иметь больше санкций против лиц, которые явно выступают против Израиля, поддерживают, например, терроризм, ХАМАС, это возможно сделать. Но мы должны быть очень серьезными и работать все вместе", – сказал Таяни.

Министр назвал иранскую атаку "большой ошибкой" Тегерана, но "положительной" для Израиля, поскольку она показала эффективность его противовоздушной обороны, сбившей большинство дронов и ракет с помощью США, Великобритании, Франции и Иордании.

Глава внешнеполитического ведомства Италии провел телефонный разговор со своим иранским коллегой перед атакой, чтобы призвать Тегеран к осторожности.

"Для нас важно защитить итальянских солдат, действующих в этом районе под эгидой ООН", – пояснил он, добавив, что боевики-хуситы в Йемене, которых поддерживает Иран, должны прекратить нападения на корабли в Красном море, которое является жизненно важным для мировой торговли.

Ранее сообщалось, что в Италии на понедельник запланирована серия экстренных заседаний в связи с атакой Ирана против Израиля, произошедшей в ночь с 13 на 14 апреля.

Перед этим в воскресенье премьер Италии Джорджия Мелони председательствовала на заседании "Группы семи", по итогам которого лидеры осудили атаку Ирана против Израиля и призвали к действиям для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.