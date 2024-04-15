Глави МЗС Литви та Нідерландів: В Україні вирішується майбутнє Європи

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Вільнюсі зустрівся зі своєю нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

На зустрічі йшлося про ситуацію на Близькому Сході та підтримку України, яка бореться проти російської агресії.

Зокрема, міністри погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що "воно вирішальним чином залежить від нашої своєчасної підтримки".

"Боєприпаси, протиповітряна оборона, далекобійна артилерія, безпілотники – ми підтримуємо всі заходи та ініціативи, які допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, водночас ми повинні суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", – сказав Ландсбергіс.

Він також наголосив, що допомагаючи Україні, необхідно зберігати і надалі посилювати тиск на Росію.

Важливо, щоб країни ЄС працювали разом і послідовно, щоб запобігти ухиленню та обходу санкцій, додав глава МЗС Литви.

Ландсбергіс наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року.

Він додав, що необхідно зробити ще один крок до наближення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.

Раніше Ландсбергіс заявляв, що слова про єдність і солідарність з Україною без значних постачань зброї і гарантій безпеки перетворюються на цинізм.

Він також казав, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України, і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.