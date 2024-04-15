Главы МИД Литвы и Нидерландов: В Украине решается будущее Европы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Вильнюсе встретился со своей нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

На встрече речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и поддержке Украины, которая борется против российской агрессии.

В частности, министры согласились, что сегодня в Украине решается будущее Европы, и "оно решительным образом зависит от нашей своевременной поддержки".

"Боеприпасы, противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия, беспилотники – мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно быстрее получить необходимое ей оружие, в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", – сказал Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что помогая Украине, необходимо сохранять и в дальнейшем усиливать давление на Россию.

Важно, чтобы страны ЕС работали вместе и последовательно, чтобы предотвратить уклонение и обход санкций, добавил глава МИД Литвы.

Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года.

Он добавил, что необходимо сделать еще один шаг к приближению Украины к НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле.

Ранее Ландсбергис заявлял, что слова о единстве и солидарности с Украиной без значительных поставок оружия и гарантий безопасности превращаются в цинизм.

Он также говорил, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины, и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.