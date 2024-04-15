Блінкен: США координують дипломатичну відповідь, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході

США провели останні 36 годин, "координуючи дипломатичну відповідь, щоб запобігти ескалації" після повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує CNN.

Блінкен зазначив, що він перебуває в контакті з колегами в регіоні "і продовжуватиме це робити в найближчі години і дні".

"Сила і мудрість повинні бути різними сторонами однієї медалі", – сказав Блінкен, напевно, закликаючи Ізраїль до стриманості у своїй відповіді на дії Ірану.

За словами американського держсекретаря, США не прагнуть ескалації, але будуть продовжувати "підтримувати оборону Ізраїлю і захищати наш контингент в регіоні".

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.