Блинкен: США координируют дипломатический ответ, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

США провели последние 36 часов, "координируя дипломатический ответ, чтобы предотвратить эскалацию" после воздушной атаки Ирана на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует CNN.

Блинкен отметил, что он находится в контакте с коллегами в регионе "и будет продолжать это делать в ближайшие часы и дни".

"Сила и мудрость должны быть разными сторонами одной медали", – сказал Блинкен, наверное, призывая Израиль к сдержанности в своем ответе на действия Ирана.

По словам американского госсекретаря, США не стремятся к эскалации, но будут продолжать "поддерживать оборону Израиля и защищать наш контингент в регионе".

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.