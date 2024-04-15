Німеччина підтримує повноцінне членство Болгарії в Шенгені

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер під час візиту до Болгарії підтвердила необхідність повноцінного членства країни в Шенгенській зоні.

Її заяву наводить Nova.bg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фезер, для німецького уряду було дуже важливо, щоб Болгарія відповідала критеріям Європейської комісії щодо членства в Шенгенській зоні.

"На нашу думку, ці критерії вже були повністю дотримані і виконані минулого року. Саме тому ми твердо і одностайно підтримуємо повноправне членство Болгарії в Шенгенській зоні", – зазначила очільниця німецького МВС.

В.о. міністра внутрішніх справ Болгарії Калін Стоянов подякував німецькому уряду за високу оцінку, а також тверду, послідовну і активну підтримку членства Болгарії в Шенгені.

31 березня Болгарія та Румунія стали новими членами Шенгенської зони. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано. Водночас на сухопутних кордонах перевірки наразі здійснюються.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявляв про "конкретні плани", щоб Болгарія приєдналась до сухопутного Шенгену з 1 січня 2025 року.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку також запевняв, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.