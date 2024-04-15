Германия поддерживает полноценное членство Болгарии в Шенгене

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер во время визита в Болгарию подтвердила необходимость полноценного членства страны в Шенгенской зоне.

Ее заявление приводит Nova.bg, сообщает "Европейская правда".

По словам Фезер, для немецкого правительства было очень важно, чтобы Болгария соответствовала критериям Европейской комиссии относительно членства в Шенгенской зоне.

"По нашему мнению, эти критерии уже были полностью соблюдены и выполнены в прошлом году. Именно поэтому мы твердо и единодушно поддерживаем полноправное членство Болгарии в Шенгенской зоне", – отметила руководительница немецкого МВД.

И.о. министра внутренних дел Болгарии Калин Стоянов поблагодарил немецкое правительство за высокую оценку, а также твердую, последовательную и активную поддержку членства Болгарии в Шенгене.

31 марта Болгария и Румыния стали новыми членами Шенгенской зоны. Шенгенские правила будут применяться в обеих странах-членах, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен. В то же время на сухопутных границах проверки пока осуществляются.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял о "конкретных планах", чтобы Болгария присоединилась к сухопутному Шенгену с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку также заверял, что правительство имеет план для того, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.