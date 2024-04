В Тбилиси начались задержания на акции против закона об "иноагентах"

Правоохранители в Тбилиси задержали по меньшей мере четырех человек на акции протеста против так называемого закона об "иноагентах", который вызвал возмущение Запада и гражданского общества в Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил оппозиционный телеканал Pirveli.

По данным телеканала, задержанных на акции протеста по меньшей мере четверо. Обстоятельства задержания людей пока не выяснены.

Министерство внутренних дел Грузии официально не подтверждало задержания протестующих, но предупредило, что в случае отказа подчиниться "законным требованиям полиции" правоохранители "применят специальные средства для поддержания общественного порядка".

Журналисты с места событий сообщают, что полиция предупреждает протестующих с помощью громкоговорителей. На них демонстранты отвечают песнями.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW