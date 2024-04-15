В Тбилиси начались задержания на акции против закона об "иноагентах"

Правоохранители в Тбилиси задержали по меньшей мере четырех человек на акции протеста против так называемого закона об "иноагентах", который вызвал возмущение Запада и гражданского общества в Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил оппозиционный телеканал Pirveli.

По данным телеканала, задержанных на акции протеста по меньшей мере четверо. Обстоятельства задержания людей пока не выяснены.

ФОТО: PIRVELI

Министерство внутренних дел Грузии официально не подтверждало задержания протестующих, но предупредило, что в случае отказа подчиниться "законным требованиям полиции" правоохранители "применят специальные средства для поддержания общественного порядка".

Журналисты с места событий сообщают, что полиция предупреждает протестующих с помощью громкоговорителей. На них демонстранты отвечают песнями.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

Тысячи людей собрались вечером в понедельник на проспекте Руставели на фоне обсуждения в парламенте законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".

Как передает "Новости-Грузия", ситуация обострилась после того, как протестующие решили провести шествие вокруг парламента. Периодически между участниками акции и полицией происходят словесные перепалки.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов.

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.

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