Туск: "Теневой флот" России в Балтийском море надо нейтрализовать

Премьер Польши Дональд Туск считает, что перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, который нелегально перевозит российскую нефть, надо остановить, в том числе путем вмешательства на уровне Еврокомиссии.

Об этом Туск сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в понедельник в Варшаве, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Туск пообещал сделать "все возможное", чтобы поддержать усилия Фредериксен и чтобы Еврокомиссия остановила передвижение кораблей с российской нефтью.

"Это должно быть европейское решение об остановке функционирования этого флота по де-факто нелегальной перевозке (нефти. – Ред.), что угрожает экологической безопасности в Балтийском море", – подчеркнул Туск.

Он пообещал, что Варшава не оставит Копенгаген наедине с этой проблемой.

Премьер Дании подчеркнула, что обе страны "хотят избавиться от этих российских кораблей, и не важно, ходят они под российским флагом или нет".

По ее мнению, хорошим решением была бы подготовка на уровне Еврокомиссии рекомендаций для стран-членов ЕС относительно возможной реакции на этот флот. Она добавила, что этот вопрос будет обсуждаться и в дальнейшем.

Туск заявил также, что они с премьером Дании говорили о создании совместной европейской системы защиты неба на случай войны.

Он сообщил, что Польша вместе с Данией планируют активно помогать Украине и не допускают других сценариев, кроме сохранения Украины как независимого государства.