Туск: ми з Данією не розглядаємо інших сценаріїв, окрім збереження цілісної незалежної України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що їхні країни планують активно допомагати Україні та робити не допускають інших сценаріїв, крім тих, за яких Україна збережеться як незалежна держава.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це Туск сказав після зустрічі з данською колегою у Польщі.

Туск розповів, що у питанні європейської безпеки і підтримки України у них з Фредеріксен ідентичні погляди.

"Ми будемо співпрацювати зараз і у майбутньому для об’єднаної, чіткої і чесної позиції ЄС щодо війни в Україні. Ми будемо серед тих, хто допомагає і мобілізує інших для допомоги Україні. Данія і Польща виключають будь-які інші сценарії, крім того, за якого Україна збереже територіальну цілісність і незалежність", – заявив Дональд Туск.

Туск нагадав, що Данія та Польща є учасницями одразу кількох "коаліцій" щодо постачання зброї Україні в рамках "формату Рамштайн" – щодо артилерії, бронетехніки, безпілотних систем, кібербезпеки.

Він зазначив, що загалом ЄС зараз "у кращій морально-етичній формі", ніж кілька років тому – маючи на увазі, що європейські держави справді готові допомагати Україні, а Німеччина, яка колись навідріз відмовлялася надавати зброю, передає Україні додаткові Patriot.

"Це не просто символічний жест, це вже новий підхід… Європейські лідери союзницьких країн кажуть, що готові витрачати все більше й більше", – зазначив Дональд

"ЄС виявився значно ефективнішим, ніж деякі інші гравці у світі, якщо говорити про цифри, – зазначив польський прем’єр. – І цю тенденцію слід зберігати".

На брифінгу він заявив також, що вони з прем'єркою Данії говорили про створення спільної європейської системи захисту неба на випадок війни.

Нагадаємо, також у понеділок спікер Палати представників США представив новий проєкт щодо допомоги Україні, окремий від Ізраїлю, в якому частину допомоги пропонують надавати у кредит.