Перший суд Трампа: половина потенційних присяжних усунулися на початку процесу

На початку першого кримінального судового процесу щодо Трампа у Нью-Йорку близько половини потенційних присяжних усунулися, заявивши, що не зможуть бути неупередженими.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Суд у понеділок почався з обрання колегії присяжних. Близько 60 із 96 потенційних присяжних одразу заявили, що не зможуть бути неупередженими під час розгляду справи, таким чином знявши свої кандидатури.

Решта кандидатів, які залишилися, далі відповідали на 42 запитання судді щодо того, з яких медіа вони отримують інформацію, якими соцмережами користуються, чи бували на акціях на підтримку Трампа, чи читали його книжки.

Особи присяжних публічно не будуть розкривати, з огляду на чутливість справи, проте юридична команда Трампа і прокурори знатимуть їхні імена.

Процес продовжиться вранці у вівторок.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Щонайменше чотири дні на тиждень, за винятком середи, Трампу, ймовірно, доведеться перебувати в суді для свідчень чи заслуховування звинувачень у справі. Наразі невідомо, чи погодиться експрезидент давати свідчення.

Раніше експрезидент неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.