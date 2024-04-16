Первый суд Трампа: половина потенциальных присяжных устранились в начале процесса

В начале первого уголовного судебного процесса в отношении Трампа в Нью-Йорке около половины потенциальных присяжных устранились, заявив, что не смогут быть беспристрастными.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Суд в понедельник начался с избрания коллегии присяжных. Около 60 из 96 потенциальных присяжных сразу заявили, что не смогут быть беспристрастными при рассмотрении дела, таким образом сняв свои кандидатуры.

Остальные кандидаты дальше отвечали на 42 вопроса судьи о том, из каких медиа они получают информацию, какими соцсетями пользуются, бывали ли на акциях в поддержку Трампа, читали ли его книги.

Личности присяжных публично не будут раскрывать, учитывая чувствительность дела, однако юридическая команда Трампа и прокуроры будут знать их имена.

Процесс продолжится утром во вторник.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

По меньшей мере четыре дня в неделю, за исключением среды, Трампу, вероятно, придется находиться в суде для показаний или заслушивания обвинений по делу. Пока неизвестно, согласится ли экс-президент давать показания.

Ранее экс-президент неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.