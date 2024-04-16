У тимчасовому уряді Болгарії можуть замінити главу МЗС менш як за тиждень з початку роботи

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев запропонував замінити міністра закордонних справ, менш як за тиждень після призначенням тимчасового уряду.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Главчев у понеділок запропонував замінити призначеного тимчасовим очільником МЗС Стефана Дімітрова на представника партії ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") Даніеля Мітова.

Главчев аргументував пропозицію "необхідність своєчасної та відповідальної координації та комунікації між членами уряду з однрого боку та союзниками і партнерами з іншого".

У короткому повідомленні пресслужби не навели іншої інформації, Главчев і Дімітров не давали особистих коментарів з цього приводу.

Оголошення з’явилося невдовзі після заяви лідера ГЄРБ Бойко Борисова про те, що Дімітрова потрібно замінити.

Перед тим Дімітров брав участь у конференції щодо безпеки у Чорному морі, що проводилася у рамках "Кримської платформи". Борисов заявив, що, мовляв, Дімітров, на відміну від нового міністра оборони, недостатньо добре виконав свої задачі під час конференції.

"Ми не несемо відповідальності за очільника МЗС. І якщо Главчев не замінить його, підтримки не буде. Тому що він змінює доктрину, яку мали МЗС, Міністерство оборони і наша партія", – сказав Борисов. Болгарські журналісти зазначають, що з його слів не зрозуміло, що саме він мав на увазі.

Під час конференції Стефан Дімітров висловив підтримку "формулі миру", запропонованій Україною, та підтвердив, що Болгарія продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, спершу тимчасовим главою МЗС хотіли призначити консула в Австрії Івайло Ценова, але він відхилив номінування своєї кандидатури через особисті обставини і замість нього до складу тимчасового уряду увійшов Дімітров.

Даніель Мітов, який може перейняти посаду – заступник голови партії ГЄРБ. Він вже обіймав посаду глави МЗС у тимчасовому уряду Георгія Близнашського та у другому уряді Борисова.

Нагадаємо, 9 червня одночасно з виборами до Європарламенту Болгарія буде проводити дострокові парламентські вибори. Їх спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?