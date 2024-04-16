Во временном правительстве Болгарии могут заменить главу МИД меньше чем через неделю с начала работы

Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев предложил заменить министра иностранных дел менее чем через неделю после назначения временного правительства.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Главчев в понедельник предложил заменить назначенного временным главой МИД Стефана Димитрова на представителя партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Даниэля Митова.

Главчев аргументировал предложение "необходимостью своевременной и ответственной координации и коммуникации между членами правительства, с одной стороны, и союзниками и партнерами – с другой".

В коротком сообщении пресс-службы не привели другой информации, Главчев и Димитров не давали личных комментариев по этому поводу.

Объявление появилось вскоре после заявления лидера ГЕРБ Бойко Борисова о том, что Димитрова нужно заменить.

Перед тем Димитров участвовал в конференции по безопасности в Черном море, которая проводилась в рамках "Крымской платформы". Борисов заявил, что, мол, Димитров, в отличие от нового министра обороны, недостаточно хорошо выполнил свои задачи во время конференции.

"Мы не несем ответственности за главу МИД. И если Главчев не заменит его, поддержки не будет. Потому что он меняет доктрину, которая была у МИД, Минобороны и нашей партии", – сказал Борисов. Болгарские журналисты отмечают, что из его слов не понятно, что именно он имел в виду.

Во время конференции Стефан Димитров выразил поддержку "формуле мира", предложенной Украиной, и подтвердил, что Болгария продолжит поддерживать Украину.

Напомним, сначала временным главой МИД хотели назначить консула в Австрии Ивайло Ценова, но он отклонил номинирование своей кандидатуры по личным обстоятельствам и вместо него в состав временного правительства вошел Димитров.

Даниэль Митов, который может занять должность – заместитель председателя партии ГЕРБ. Он уже занимал должность главы МИД во временном правительстве Георгия Близнашского и во втором правительстве Борисова.

9 июня одновременно с выборами в Европарламент Болгария будет проводить досрочные парламентские выборы. Их спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?