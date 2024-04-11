Кулеба привітав нового голову МЗС Болгарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Стефана Дімітрова з призначенням на посаду голови МЗС Болгарії та висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

У короткому дописі голова українського МЗС привітав із призначенням болгарського візаві.

"Ми цінуємо наше партнерство з Болгарією і сподіваємося на поглиблення нашої співпраці заради безпеки і процвітання обох наших народів, Чорноморського регіону і не тільки", – додав він.

Congratulations to Stefan Dimitrov on his appointment as Bulgaria’s Foreign Minister. We value our partnership with Bulgaria and look forward to advancing our cooperation for the sake of security and prosperity for both our nations, the Black Sea region, and beyond. @MFABulgaria – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2024

До призначення на посаду голови болгарського МЗС Стефан Дімітров був послом Болгарії у Чорногорії. Він є кар'єрним дипломатом із майже тридцятирічним досвідом.

Дімітров входить до призначеного 9 квітня тимчасового уряду на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?