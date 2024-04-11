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Кулеба привітав нового голову МЗС Болгарії

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 20:30 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Стефана Дімітрова з призначенням на посаду голови МЗС Болгарії та висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

У короткому дописі голова українського МЗС привітав із призначенням болгарського візаві.

"Ми цінуємо наше партнерство з Болгарією і сподіваємося на поглиблення нашої співпраці заради безпеки і процвітання обох наших народів, Чорноморського регіону і не тільки", – додав він.

До призначення на посаду голови болгарського МЗС Стефан Дімітров був послом Болгарії у Чорногорії. Він є кар'єрним дипломатом із майже тридцятирічним досвідом.

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Дімітров входить до призначеного 9 квітня тимчасового уряду на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.

Чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів. 

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?

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