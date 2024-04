Кулеба привітав нового голову МЗС Болгарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Стефана Дімітрова з призначенням на посаду голови МЗС Болгарії та висловив сподівання на поглиблення співпраці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

У короткому дописі голова українського МЗС привітав із призначенням болгарського візаві.

"Ми цінуємо наше партнерство з Болгарією і сподіваємося на поглиблення нашої співпраці заради безпеки і процвітання обох наших народів, Чорноморського регіону і не тільки", – додав він.

Congratulations to Stefan Dimitrov on his appointment as Bulgaria’s Foreign Minister. We value our partnership with Bulgaria and look forward to advancing our cooperation for the sake of security and prosperity for both our nations, the Black Sea region, and beyond. @MFABulgaria