Парламент Британії цього тижня розгляне оновлений закон про депортацію мігрантів до Руанди

Парламент Сполученого Королівства цього тижня очікувано затвердить оновлений закон, що запустить схему депортації нелегально прибулих мігрантів до Руанди, але попереду можливі подальші юридичні труднощі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Голосування у Палаті громад і Палаті лордів має відбутись у понеділок та середу. Проєкт очікувано отримає достатньо голосів без внесення поправок, але немає гарантій, що її практичне застосування почнеться до середини року, як обіцяв прем’єр Ріші Сунак.

Запровадження схеми вивезення до Руанди нелегально прибулих людей є важливим питанням для Сунака, який обіцяв вирішити проблему з прибуттям тисяч мігрантів через Ла-Манш, і провал цієї спроби може зіграти вагому роль для результатів Консервативної партії на наступних виборах.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з ЄСПЛ.



