Парламент Британии приблизился к принятию закона о депортации мигрантов в Руанду

Палата общин парламента Великобритании отклонила изменения, внесенные Палатой лордов в противоречивый законопроект правительства о депортации нелегально прибывших мигрантов в Руанду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Палата общин проголосовала за изъятие всех поправок лордов, отправив законопроект обратно в верхнюю палату в рамках процесса, известного как "пинг-понг".

Как правило, в таких ситуациях неизбранные лорды отступают, и правительство ожидает, что закон примут позже на этой неделе.

Этот закон является ключевым для обещания премьера Риши Сунака "остановить лодки" с мигрантами на фоне давления со стороны радикальных сил его Консервативной партии, которые требуют остановить миграцию искателей убежища через Ла-Манш накануне всеобщих выборов, которые ожидают позже в этом году.

В офисе премьера неоднократно обещали запустить первый депортационный рейс в Руанду до конца весны, и законодательство, которое обсуждалось в Палате общин в понедельник, имеет решающее значение для этого.

Накануне сообщалось, что парламент Соединенного Королевства на этой неделе ожидаемо утвердит обновленный закон, который запустит схему депортации в Руанду нелегально прибывших мигрантов, но впереди возможны дальнейшие юридические трудности.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В стране остается немало критиков идеи этого механизма, которые заявляют, что эта модель аморальна и может нарушать международное право, что может снова создать проблемы для Британии. Риши Сунак уже заявлял, что не позволит иностранным судам заблокировать планы и что Соединенное Королевство даже готово рассматривать выход из Европейского суда по правам человека.