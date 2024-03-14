Білорусь запровадила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП

Уряд Білорусі 14 березня вирішив запровадити "вимушені заходи" у відповідь на закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пропагандистське інформагентство Білорусі БЕЛТА.

Постанова білоруського уряду передбачає заборону на імпорт з Литви окремих товарів, зокрема харчових продуктів, будівельних виробів і побутової техніки.

Окремим рішенням Білорусь запровадила заборону на переміщення через білорусько-литовський кордон низки товарів незалежно від країни їхнього походження – це зокрема одяг і запасні частини до транспортних засобів, а також шини, алкогольна продукція та інші товари.

"Це негативно позначиться на роботі численних литовських логістичних операторів і призведе до відчутної втрати їхніх доходів у зв'язку з істотним скороченням товарообігу", – заявило білоруське Міністерство закордонних справ.

Там також анонсували аналогічні санкції проти Латвії, яка раніше цього року запровадила ембарго на імпорт "низки білоруських товарів продовольчої групи".

Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.

У білоруському МЗС тоді назвали це рішення політично мотивованим і частиною "передвиборчої кампанії".