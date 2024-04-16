Із Польщі депортували чоловіка, підозрюваного у зв’язках з ІДІЛ

Польські спецслужби виявили та депортували з країни громадянина Таджикистану, якого ідентифікували як члена терористичної організації "Ісламська держава – Хорасан", причетної до теракту в Підмосков’ї наприкінці березня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Агентство внутрішньої безпеки Польщі оголосило 16 квітня.

Чоловіка виявили в центральній Польщі на підставі так званої червоної картки Інтерполу, яка сигналізує про міжнародний розшук.

"Чоловік був також пов'язаний із членами організації "Ісламська держава" з провінції Хорасан, які перебувають під слідством у зв'язку з підготовкою терористичних актів у кількох європейських країнах", – повідомив речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Яцек Добжинський.

За його словами, депортований чоловік "був залучений до терористичної діяльності протягом декількох років", зокрема перебував "у зоні збройного конфлікту на Близькому Сході", та використовував чужі імена.

Громадянина Таджикистану депортували з Польщі 11 квітня спеціальним рейсом, заборонивши в’їзд до країни на 10 років.

Нагадаємо, 22 березня група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі Crocus City Hall у російському місті Красногорськ. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава – Хорасан".

Хоча Москва вперто шукає в теракті "український слід", численні свідчення вказують, що про загрозу нападу її попереджали і Сполучені Штати, й Іран.