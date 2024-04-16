Из Польши депортировали мужчину, подозреваемого в связях с ИГИЛ

Польские спецслужбы обнаружили и депортировали из страны гражданина Таджикистана, которого идентифицировали как члена террористической организации "Исламское государство – Хорасан", причастной к теракту в Подмосковье в конце марта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Агентство внутренней безопасности Польши объявило 16 апреля.

Мужчину обнаружили в центральной Польше на основании так называемой красной карточки Интерпола, которая сигнализирует о международном розыске.

"Мужчина был также связан с членами организации "Исламское государство" из провинции Хорасан, которые находятся под следствием в связи с подготовкой террористических актов в нескольких европейских странах", – сообщил представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Яцек Добжинский.

По его словам, депортированный мужчина "был вовлечен в террористическую деятельность в течение нескольких лет", в частности находился "в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", и использовал чужие имена.

Гражданина Таджикистана депортировали из Польши 11 апреля специальным рейсом, запретив въезд в страну на 10 лет.

Напомним, 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале Crocus City Hall в российском городе Красногорск. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство – Хорасан".

Хотя Москва упорно ищет в теракте "украинский след", многочисленные свидетельства указывают, что об угрозе нападения ее предупреждали и Соединенные Штаты, и Иран.