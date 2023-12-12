Польща депортувала росіянина, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі та польська Прикордонна служба видворили росіянина, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Департамент національної безпеки уряду Польщі повідомив, що громадянина РФ, який жив у Бидгощі, видворили 1 грудня за підозрою "у співпраці та зв'язках зі спецслужбами Росії".

"У 2023 році в околицях Бидгоща також було виявлено двох інших іноземців, які, можливо, здійснювали шпигунську діяльність на користь Росії та Білорусі. Отримані дані свідчать про постійний інтерес Росії до зазначеного району Польщі", – додали там.

Згідно з офіційними даними, у 2016-2023 роках польська контррозвідка нейтралізувала діяльність понад 100 російських і білоруських шпигунів, які здійснювали розвідувальні операції проти Польщі.

Нагадаємо, в Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки – до суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб.

Раніше повідомлялось, що з Польщі депортували українця та білоруса, яких у вересні цього року впіймали на перевезенні нелегальних мігрантів.