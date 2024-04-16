Рівень довіри до президентів України, Молдови та Франції серед молдовських громадян перебуває на приблизно однаковому рівні у 29-30%.

Про це свідчить опитування CBS Research на замовлення ініціативи WatchDog.MD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з опитуванням, Володимиру Зеленському довіряють 30,5% громадян Молдови (14,6% опитаних – дуже довіряють, 15,9% – довіряють), тоді як не довіряють – майже 54% (10,2% – не дуже довіряють, 43,7% – узагалі не довіряють).

У випадку з Путіним частка молдован, які висловили довіру, становить 30,1% (17,8% – дуже довіряють, 12,3% – довіряють), натомість не довіряють понад 54% (8,3% – не дуже довіряють, 45,9% – взагалі не довіряють).

Президенту Франції Емманюелю Макрону в Молдові довіряють 29,8% респондентів (12,2% – дуже довіряють, 17,6% – довіряють). Не довіряють йому майже 40% (10,5% – не дуже довіряють, 29,2% – взагалі не довіряють)

Опитування проводили з 6 до 13 квітня. У ньому взяли участь 1008 осіб віком від 18 років. Похибка становила приблизно 3%.

Нагадаємо, поляки визнали світовим політиком 2023 року президента США Джо Байдена, на другому місці – президент України Володимир Зеленський.

Про особливості громадської думки в Молдові читайте у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.