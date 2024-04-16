Опрос: Жители Молдовы примерно одинаково доверяют Зеленскому, Путину и Макрону

Уровень доверия к президентам Украины, Молдовы и Франции среди молдовских граждан находится на примерно одинаковом уровне в 29-30%.

Об этом свидетельствует опрос CBS Research по заказу инициативы WatchDog.MD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно опросу, Владимиру Зеленскому доверяют 30,5% граждан Молдовы (14,6% опрошенных – очень доверяют, 15,9% – доверяют), тогда как не доверяют – почти 54% (10,2% – не очень доверяют, 43,7% – вообще не доверяют).

В случае с Путиным доля молдаван, выразивших доверие, составляет 30,1% (17,8% – очень доверяют, 12,3% – доверяют), тогда как не доверяют более 54% (8,3% – не очень доверяют, 45,9% – вообще не доверяют).

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону в Молдове доверяют 29,8% респондентов (12,2% – очень доверяют, 17,6% – доверяют). Не доверяют ему почти 40% (10,5% – не очень доверяют, 29,2% – вообще не доверяют)

Опрос проводился с 6 по 13 апреля. В нем приняли участие 1008 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляла примерно 3%.

Напомним, поляки признали мировым политиком 2023 года президента США Джо Байдена, на втором месте – президент Украины Владимир Зеленский.

Об особенностях общественного мнения в Молдове читайте в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.