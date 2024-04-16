Представитель российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не проинформировали о приглашении во Францию на церемонию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Такой комментарий Песков предоставил российскому порталу РБК, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Путина, "никто официально до нас не доводил" решение пригласить Россию, но не собственно российского правителя.

"Хотя в таком ключе могут даже не беспокоиться. Главный праздник – это день победы в Москве 9 мая", – заверил Песков.

СМИ ранее сообщили, что Франция пригласит представителей российских властей на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Организаторы памятных мероприятий Mission Libération впоследствии подтвердили, что действительно пригласят Россию, но не главу Кремля Владимира Путина.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.