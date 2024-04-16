Фінляндія проведе навчання з військовими трьох країн НАТО

У Фінляндії з 26 квітня до 14 травня пройдуть навчання НАТО Arrow 24, в яких візьмуть участь майже 500 одиниць техніки та близько 2600 військових, а також іноземні військовослужбовці.

Про це повідомила пресслужба фінських Сухопутних військ, інформує "Європейська правда".

Зокрема, на навчання до Фінляндії приїдуть військові з Великої Британії, Латвії та Естонії.

Навчання проходитимуть на полігоні Пох'янканка в Ніінісало.

Метою навчань є посилення оперативної сумісності і взаємодії механізованих підрозділів з союзниками, а також розвиток здатності отримувати міжнародну допомогу і надавати підтримку країні, що приймає навчання.

Вони також спрямовані на відпрацювання спільного застосування вогню збройними силами.

Під час навчань механізовані війська відпрацьовуватимуть, зокрема, наступальні і стримувальні дії бойового підрозділу. Навчання вимагають від різних видів збройних сил злагодженої взаємодії.

У навчаннях будуть задіяні фінська авіація, британський підрозділ бойових вертольотів AH-64E Apache, Естонія відправить бронемашини CV9035, а основною технікою латвійських військ на навчаннях стануть гусеничні машини Scimitar і бронетранспортери Spartan.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об’єднаних сил в американському місті Норфолк.

Нагадаємо, Фінляндія стала 31-им членом НАТО у квітні 2023 року. У березні вона вперше взяла участь у військових навчаннях Альянсу як його повноправний член.