Финляндия проведет учения с военными трех стран НАТО

В Финляндии с 26 апреля по 14 мая пройдут учения НАТО Arrow 24, в которых примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.

Об этом сообщила пресс-служба финских Сухопутных войск, информирует "Европейская правда".

В частности, на учения в Финляндию приедут военные из Великобритании, Латвии и Эстонии.

Учения будут проходить на полигоне Похьянканканка в Ниинисало.

Целью учений является усиление оперативной совместимости и взаимодействия механизированных подразделений с союзниками, а также развитие способности получать международную помощь и оказывать поддержку стране, принимающей учения.

Они также направлены на отработку совместного применения огня вооруженными силами.

Во время учений механизированные войска будут отрабатывать, в частности, наступательные и сдерживающие действия боевого подразделения. Учения требуют от различных видов вооруженных сил слаженного взаимодействия.

В учениях будут задействованы финская авиация, британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache, Эстония отправит бронемашины CV9035, а основной техникой латвийских войск на учениях станут гусеничные машины Scimitar и бронетранспортеры Spartan.

Ранее стало известно, что в Финляндии планируется открыть штаб-квартиру сухопутных сил Североатлантического Альянса, которая позволит расширить деятельность командования объединенных сил в американском городе Норфолк.

Напомним, Финляндия стала 31-ым членом НАТО в апреле 2023 года. В марте она впервые приняла участие в военных учениях Альянса как его полноправный член.