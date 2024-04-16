Німеччина закликає посилити санкції проти безпілотних технологій Ірану

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Європейський Союз посилити санкції проти безпілотних технологій Ірану після масованої атаки на Ізраїль.

Заяву німецької міністерки наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

ЄС запровадив санкції у грудні у відповідь на те, що Іран виробляє безпілотники, які Росія використовує у війні в Україні.

"Наприкінці осені я разом з Францією та іншими партнерами по Європейському Союзу виступала за те, щоб цей режим санкцій щодо безпілотних технологій був розширений... Я сподіваюся, що тепер ми можемо нарешті зробити цей крок разом", – заявила Бербок.

Очільниця німецького МЗС також додала, що поїде до Ізраїлю, щоб обговорити шляхи деескалації ситуації.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними видання Financial Times, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс напередодні заявив, що після нападу на Ізраїль Захід має запровадити нові санкції проти Ірану.