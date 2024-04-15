Глава МЗС Литви закликав негайно посилити санкції проти Ірану

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що після нападу на Ізраїль Захід має запровадити нові санкції проти Ірану.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литва, як і багато інших країн світу засудили безпрецедентну атаку Ірану ракетами і безпілотниками на Ізраїль, попередивши, що ця атака може ще більше дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

"Нам слід негайно посилити санкції проти Ірану за його регіональну дестабілізуючу поведінку і підтримку агресії Росії проти України", – зазначив Ландсбергіс.

За його словами, подальша ескалація на Близькому Сході матиме "катастрофічні наслідки як для близькосхідного регіону, так і для України, яка захищається від російської агресії".

"Однак очевидно, що Ірану, як і Росії, додає сміливості нерішучість Заходу", – підкреслив Ландсбергіс.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними видання Financial Times, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Напередодні повідомляли, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.