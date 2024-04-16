Германия призывает усилить санкции против беспилотных технологий Ирана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Европейский Союз усилить санкции против беспилотных технологий Ирана после массированной атаки на Израиль.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

ЕС ввел санкции в декабре в ответ на то, что Иран производит беспилотники, которые Россия использует в войне в Украине.

"В конце осени я вместе с Францией и другими партнерами по Европейскому Союзу выступала за то, чтобы этот режим санкций в отношении беспилотных технологий был расширен ... Я надеюсь, что теперь мы можем наконец сделать этот шаг вместе", – заявила Бербок.

Глава немецкого МИД также добавила, что поедет в Израиль, чтобы обсудить пути деэскалации ситуации.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным издания Financial Times, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис накануне заявил, что после нападения на Израиль Запад должен ввести новые санкции против Ирана.