Туск ответил на критические заявления Дуды об идее европейской системы ПРО

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявления польского президента Анджея Дуды о том, что идея создания европейской системы ПРО – это "немецкий бизнес-проект".

Заявление Туска приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

По словам польского премьера, для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", важно, чтобы Польша была в большей безопасности.

"Делают ли американцы бизнес на оборудовании, которое они нам продают? Конечно, да", – сказал он.

Туск добавил, что "над польским небом должен быть максимально возможный герметичный купол, железный купол".

Говоря о потенциальном участии Польши в европейской инициативе "Небесный щит", он сказал, что это не является "альтернативой чему-то, а лишь дополнением" и не означает отказа от имеющихся польских программ, направленных на защиту неба от ракетных атак.

Ранее Дуда, говоря о своем отношении к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит", сказал, что это "немецкий бизнес-проект", который появился два года назад.

Он добавил, что пока Польша не намерена присоединяться к этой системе.

В феврале стало известно, что Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".

Из нейтральных стран в инициативе также участвуют Швейцария и Австрия.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".