У Румунії помітили три невідомих безпілотники біля аеропорту Констанци і військової бази

Пізно ввечері у понеділок біля аеропорту Констанца та розміщеної там військової бази помітили у повітрі три комерційних дрони; за фактом інциденту проводиться розслідування.

Повідомлення про це опублікувала пресслужба Повітряних сил Румунії, пише "Європейська правда".

15 квітня о 22:30 вартові 57-ї повітряної бази ім. Міхаїла Когелнічану біля аеропорту Констанци повідомили, що зафіксували у повітрі безпілотник в районі аеропорту. Невдовзі помітили ще два.

Безпілотники фіксувалися "електронними, оптичними способами та візуально". Як зазначають, це були невеликі, скоріш за все комерційні апарати. Вони пересувалися на малій швидкості і висоті.

Після сповіщення вартових про присутність безпілотників попередили органи, що відповідають за безпеку цивільного повітряного руху, а до апаратів застосували засоби радіоелектронного впливу. Останні два безпілотники перестали спостерігатися на радарах і візуально близько 00:30.

"Командування 57-ї повітряної бази ім. Міхаїла Когелнічану передало питання Військовій прокуратурі для застосування процедур, передбачених законодавством для таких випадків. При військовому підрозділі призначено комісію, яка буде розслідувати інцидент", – зазначили у пресслужбі.

У повідомленні нагадали, що керування будь-якими повітряними апаратами у зонах обмеженого доступу заборонене без спеціальних дозволів.

Напередодні Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.

Як повідомляли, на початку березня Норвегія депортувала жінку з Китаю віком за 50 років із забороною в’їзду на два роки через запуск безпілотника в районі розташування радіолокаційної станції сил НАТО.

Протягом осені 2022 року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона.