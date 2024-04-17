В Румынии заметили три неизвестных беспилотника возле аэропорта Констанцы и военной базы

Поздно вечером в понедельник возле аэропорта Констанца и размещенной там военной базы заметили в воздухе три коммерческих дрона; по факту инцидента проводится расследование.

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Воздушных сил Румынии, пишет "Европейская правда".

15 апреля в 22:30 часовые 57-й воздушной базы им. Михаила Когелничану возле аэропорта Констанцы сообщили, что зафиксировали в воздухе беспилотник в районе аэропорта. Вскоре заметили еще два.

Беспилотники фиксировались "электронными, оптическими способами и визуально". Как отмечают, это были небольшие, скорее всего коммерческие аппараты. Они передвигались на малой скорости и высоте.

После оповещения часовых о присутствии беспилотников предупредили органы, отвечающие за безопасность гражданского воздушного движения, а к аппаратам применили средства радиоэлектронного воздействия. Последние два беспилотника перестали наблюдаться на радарах и визуально около 00:30.

"Командование 57-й воздушной базы им. Михаила Когелничану передало вопрос Военной прокуратуре для задействования процедур, предусмотренных законодательством для таких случаев. При военном подразделении назначена комиссия, которая будет расследовать инцидент", – отметили в пресс-службе.

В сообщении напомнили, что управление любыми воздушными аппаратами в зонах ограниченного доступа запрещено без специальных разрешений.

Накануне Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) заявил, что страна стала мишенью для ряда российских шпионов, которые, в частности, пытались собрать информацию о военных учениях и помощи Украине.

Как сообщалось, в начале марта Норвегия депортировала женщину из Китая в возрасте за 50 лет с запретом въезда на два года из-за запуска беспилотника в районе расположения радиолокационной станции сил НАТО.

В течение осени 2022 года в Норвегии задержали нескольких россиян, которые осуществляли несанкционированную съемку с дрона.