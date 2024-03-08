Норвегія вислала китаянку, яка запустила дрон над об’єктом НАТО

Жінку з Китаю віком за 50 років депортували з Норвегії, заборонивши в’їзд на два роки, через запуск безпілотника в районі розташування радіолокаційної станції сил НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

Напередодні, 7 березня, норвезькі правоохоронці виявили, що громадянка Китаю запустила дрон у межах забороненої для польотів зони аеропорту міста Лекнес, що в центральній Норвегії. Поруч із ним розташований радар протиповітряної оборони Збройних сил Норвегії.

"У зв'язку з цим вона була затримана поліцією і оштрафована. Безпілотник був конфіскований", – повідомив представник місцевого відділку поліції Кетіл Фінстад-Стейра.

Після цього Імміграційна служба Норвегії ухвалила рішення депортувати жінку із дворічною забороною на в’їзд.

Фінстад-Стейра уточнив, що китаянка була в Норвегії у складі туристичної групи. Невідомо, чи прагнула вона відзняти військовий об'єкт і з яких причин вона насправді запустила дрон.

"Через ситуацію з безпекою в Європі зараз дуже суворе ставлення до безпілотників. Саме тому було ухвалене таке рішення. Вона буде примусово депортована із Шенгенської зони, щойно це стане практично можливим", – додав він.

Нагадаємо, у Норвегії раніше також повідомляли про суд над чоловіком, який запустив безпілотник під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні.

Протягом осені 2022 року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона. Більше читайте у статті: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії