ЗМІ: Силовики побили демонстрантів та журналістів на протестах у Тбілісі

На акції проти закону про іноземних "агентів" біля будівлі парламенту Грузії у ніч на середу правоохоронці побили демонстрантів і журналістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили кілька грузинських ЗМІ.

За даними "Грузия Online", від дій спецпризначенців постраждали журналісти інтернет-видань "Публіка", "Табула" та "Апрілі". Кількість постраждалих демонстрантів невідома.

За словами протестувальників, спецпризначенці діяли досить жорстко, переслідуючи їх на прилеглих до парламенту вулицях.

Проєкт SOVA повідомив, що коли демонстрація була фактично розігнана, поліція переслідувала та били учасників акції.

Партія "Лело" повідомила про затримання та побиття поліцейськими члена партії Іраклія Купрадзе. Правоохоронці застосували до опозиціонера непропорційну та жорстку силу, заявили у партії.

Один із демонстрантів Дмитро Берідзе повідомив грузинській службі "Радіо Свобода", що у нього струс мозку після побиття поліцейськими. Служба опублікувала кадри того, як жорстко діяли силовики.

Незалежний журналіст з Азербайджану Нурлан Лібре отримав тілесні ушкодження внаслідок розгону учасників акції біля парламенту Грузії, передає JAMnews.

Раніше в МВС Грузії заявили, що учасники акції закидали поліцейських камінням і пляшками, в результаті чого постраждав один співробітник МВС. У відомстві підтвердили використання перцевого газу для "профілактики протиправних дій". 11 протестувальників затримали.

У парламенті Грузії в середу, 17 квітня, продовжиться обговорення закону про іноземних "агентів" – законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Це відбувається попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.